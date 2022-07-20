© Фото: Christian Spicker via www.imago-www.imago-images.de Globallookpress

Литва передаст Украине бронетранспортеры M-113 и M-577 в качестве военной помощи, а также проведет курсы обучения для бойцов ВСУ. Об этом сообщили в литовском Министерстве обороны. Количество передаваемых боевых машин не уточняется.

«Направляемые Украине бронетранспортеры М-113 значительно усилят украинскую армию... Украина назвала свои потребности, в соответствии с которыми мы организуем курсы для подготовки военной полиции и саперов», - цитирует ТАСС слова главы литовского оборонного ведомства Арвидаса Анушаускаса.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Киев получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS в новом пакете военной помощи от США. Также в новый пакет помощи войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии.