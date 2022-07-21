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Несмотря на шквальный огонь: новые подвиги участников спецоперации на Украине

00:00 21.07.2022
Минобороны России продолжает делиться историями из самых важных точек специальной военной операции, где российские военнослужащие доблестно выполняют поставленные задачи.
Несмотря на шквальный огонь: новые подвиги участников спецоперации на Украине
© Фото: ТРК "Звезда"
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© ТРК "Звезда"

Старшина Александр Жмакин, старший техник десантно-штурмовой роты

Старшина Александр Жмакин, действуя в составе батальонно-тактической группы российских десантников, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. На подступах к поселку десантники вступили в бой с украинскими боевиками. Стремясь удержать контроль над населенным пунктом, вооруженные радикалы открыли массированный огонь по российской группе из гранатометов, минометов и стрелкового оружия.

Александр вывел машину из-под обстрела, выбрал выгодную огневую позицию и приступил к отражению атаки. Ведя прицельный огонь по противнику, старшина Жмакин уничтожил два автомобиля и более 10 националистов.

Благодаря высокому профессионализму, смелым и решительным действиям старшины Александра Жмакина российским военнослужащим удалось уничтожить группу боевиков и продолжить освобождение населенного пункта.

© ТРК "Звезда"

Младший сержант Александр Жапов, водитель

Младший сержант Александр Жапов, действуя в составе тактической группы парашютно-десантного батальона, выполнял задачи по тыловому обеспечению подразделений воздушного тактического десанта. Боевая работа десанта проходила в условиях массированного артиллерийского и минометного обстрела.

Во время обстрела пункта размещения российских подразделений младший сержант Жапов, грамотно используя рельеф местности, лично осуществил эвакуацию трех единиц автомобильной техники, автозаправщика и машины с боеприпасами из района обстрела на безопасное расстояние.

Благодаря проявленной смелости, решительности и профессионализму младшего сержанта Александра Жапова боеприпасы и материальные средства были сохранены, что позволило не допустить потерь техники, имущества и обеспечить в полном объеме подразделения тактического десанта, выполняющие задачи по разгрому националистов. 

© ТРК "Звезда"

Ефрейтор Родион Заиграев, водитель-электрик

Ефрейтор Родион Заиграев в составе батальонной тактической группы десантно-штурмовой бригады выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

В ходе совершения марша колонна основных российских военнослужащих попала под артиллерийский обстрел противника, в результате которого была повреждена ходовая часть боевой машины, которой управлял Родион. Под минометным огнем ефрейтор Заиграев смог в кратчайшие сроки устранить неисправность техники, после чего вступил в бой с противником.

Умело маневрируя боевой машиной, проявляя отвагу и самоотверженность, Родион Заиграев защищал ведущих бой товарищей, выбирал удобные позиции для ведения огня по вооруженным формированиям националистов. В результате боя ефрейтор Родион Заиграев лично уничтожил гранатометный расчет противника.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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