Несмотря на шквальный огонь: новые подвиги участников спецоперации на Украине

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Старшина Александр Жмакин, старший техник десантно-штурмовой роты

Старшина Александр Жмакин, действуя в составе батальонно-тактической группы российских десантников, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. На подступах к поселку десантники вступили в бой с украинскими боевиками. Стремясь удержать контроль над населенным пунктом, вооруженные радикалы открыли массированный огонь по российской группе из гранатометов, минометов и стрелкового оружия.

Александр вывел машину из-под обстрела, выбрал выгодную огневую позицию и приступил к отражению атаки. Ведя прицельный огонь по противнику, старшина Жмакин уничтожил два автомобиля и более 10 националистов.

Благодаря высокому профессионализму, смелым и решительным действиям старшины Александра Жмакина российским военнослужащим удалось уничтожить группу боевиков и продолжить освобождение населенного пункта.