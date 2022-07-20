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Сотрудники ЦРУ продолжают помогать войскам ВСУ в Киеве, сообщили в ОБСЕ

Анастасия Бобылева
18:49 20.07.2022
Российская делегация заявила, что слова об отсутствии прямого участия Вашингтона в конфликте на Украине не соответствуют действительности, так как на ее территории работают сотрудники американской разведки.
Сотрудники ЦРУ продолжают помогать войскам ВСУ в Киеве, сообщили в ОБСЕ
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) продолжает работать в Киеве. По словам российской делегации в ОБСЕ, сотрудники американских спецслужб продолжают помогать в обучении ВСУ, в разведке, а также в обеспечении украинских войск оружием.

«Администрация президента США Джо Байдена отрицает прямое участие Вашингтона в конфликте, однако в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, которые отвечают за разведку, обеспечение оружием и обучение украинских солдат», - передает ТАСС слова члена российской делегации в ОБСЕ на переговорах в Вене Юлия Жданова.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин анонсировал отправку на Украину еще четырех систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним. Новый пакет военной помощи Киеву обсуждался 20 июля на виртуальном заседании стран, оказывающих военную поддержку Украине.

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