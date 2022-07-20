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В «Ленкоме» опровергли информацию о госпитализации Инны Чуриковой

Алексей Курильченко
16:31 20.07.2022
Ранее в Сети публиковалась ложная информация о том, что актриса якобы попала в Боткинскую больницу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Genrietta Peryan, Global Look Press
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Руководитель московского театра «Ленком» Марк Варшавер сказал телеканалу «Звезда», что сообщения о том, что актриса Инна Чурикова якобы была госпитализирована, не соответствуют действительности. По словам директора, артистка чувствует себя замечательно.

«Это ложная информация, никакой реанимации нет. Она чувствует себя лучше нас с вами», - сообщил Варшавер.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Чурикова якобы неудачно упала, после чего поступила в Боткинскую больницу с жалобами на боль в грудной клетке.

В 2019 году Чурикова действительно попала в реанимацию. Она упала со сцены, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Предположительно, тогда актриса сломала два ребра.

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