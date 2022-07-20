В «Ленкоме» опровергли информацию о госпитализации Инны Чуриковой
Ранее в Сети публиковалась ложная информация о том, что актриса якобы попала в Боткинскую больницу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Genrietta Peryan, Global Look Press
Руководитель московского театра «Ленком» Марк Варшавер сказал телеканалу «Звезда», что сообщения о том, что актриса Инна Чурикова якобы была госпитализирована, не соответствуют действительности. По словам директора, артистка чувствует себя замечательно.
«Это ложная информация, никакой реанимации нет. Она чувствует себя лучше нас с вами», - сообщил Варшавер.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Чурикова якобы неудачно упала, после чего поступила в Боткинскую больницу с жалобами на боль в грудной клетке.
В 2019 году Чурикова действительно попала в реанимацию. Она упала со сцены, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Предположительно, тогда актриса сломала два ребра.