Автобус с 33 детьми опрокинулся в Алтайском крае

Авария произошла в 15.25 по местному времени на 106-м километре автодороги Быканов Мост - Солонешное.

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В Алтайском крае опрокинулся автобус с 33 детьми на борту. Инцидент произошел в Солонешенском районе.

По данным местной ГИБДД, авария произошла в 15.25 по местному времени на 106-м километре автодороги Быканов Мост - Солонешное. Помимо детей в салоне находились также двое взрослых сопровождающих.

Водитель совершил съезд с дороги по ходу движения. В результате четверо несовершеннолетних пассажиров и сам водитель получили травмы.

На месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.