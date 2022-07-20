Большая стройка: как восстанавливается магистраль между Мелитополем и Бердянском

Транспортная артерия пропускает сотни тысяч машин в год. Впервые за 50 лет рабочие будут перекладывать эту дорогу.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В котле закипает асфальт, а на заводе даже в 35-градусную жару кипит работа. Это первая за время проведения спецоперации большая стройка в Запорожской области. Капитально ремонтируют важную транспортную магистраль. Впервые за 50 лет рабочие будут перекладывать дорогу из Мелитополя в Бердянск. Транспортная артерия пропускает сотни тысяч машин в год.

Асфальтовый завод обеспечивал покрытием дороги Мелитополя. На Запорожскую область ни времени, ни сил, ни мощностей никогда у рабочих не хватало. И вот теперь с приходом новой администрации все поменялось. Первые 40 километров уже вскрыли. В разрезе видно слои щебня и асфальта в сумме не толще 30 сантиметров. От многотонных фур с зерном такая дорога рассыпается на глазах.

«Будет нормальная хорошая дорога на Бердянск. В нашем регионе это одна из самых главных дорог, будут ездить отдыхающие, зерновозы, фуры», - рассказал оператор асфальтобетонного завода Максим Ковальчук.

Для местных рабочих это первый опыт ремонта крупной магистрали. В день экскаватор Олега Золотова проходит 150 метров. Нужно успеть до осени, ответственность перед водителями повышенная.

Кроме трассы Мелитополь - Бердянск отремонтировать предстоит и расположенный у автодороги памятник. На въезде в село Константиновка Запорожской области есть мемориал памяти. На табличке написано, что на этом месте, что в народе прозвали «Ров смерти», с сентября 1941 года по сентябрь 1943 года нацистами было расстреляно несколько тысяч человек. Среди них - женщины, дети, пожилые люди, граждане разных национальностей. Здесь же написано «Вечная им память», но украинские власти, судя по всему, про это место совсем забыли. Оно поросло травой, а местами облетела плитка.

После устранения провалов на трассе дорожные строители займутся мемориалом, чтобы, как они говорят, устранить провалы в памяти теперь уже бывшей здесь власти.