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Украина потеряла более 400 самолетов и вертолетов с начала спецоперации

12:36 20.07.2022
Украина потеряла более 400 самолетов и вертолетов с начала спецоперации
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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За все время спецоперации, которую проводят на Украине ВС РФ, а также силы Народных милиций ЛНР и ДНР, неприятельские войска потеряли 259 самолетов и 143 вертолета, сообщил на брифинге 20 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также в ежедневной сводке говорится, что с начала СВО уничтожены 1572 беспилотника, 356 ЗРК, 4135 танков и бронемашин, 760 боевых машин РСЗО, 3 166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 410 единиц специальной военной автомобильной техники.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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