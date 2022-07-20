В Миноброны России заявили о поражении семи украинских пунктов управления за сутки

По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, пораженные пункты управления врага находились в районах населенных пунктов Явкино, Березнеговатое, Висунск и Калуга (Николаевская область), Должик (Харьковская область) и Верхнекамское (ДНР).

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В Минобороны России заявили о поражении семи украинских пунктов управления за сутки. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе подразделений 63-й механизированной и 61-й пехотной бригад в районах населенных пунктов Явкино, Березнеговатое, Висунск, Калуга Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, а также 92-й механизированной бригады в районе Должик Харьковской области», - отметил Конашенков.

Еще оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили восемь украинских складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами. Это произошло в районах населенных пунктов Парасковиевка, Константиновка, Артемовск (ДНР), Нововоронцовка (Херсонская область) и Терноватое (Запорожская область). Кроме этого, в районе населенного пункта Курахово в Донецкой Народной республике было уничтожено два склада горючего. Они принадлежали 54-й механизированной бригаде ВСУ.

Игорь Конашенков подвел и суточные итоги контрбатарейной борьбы. В ее ходе было поражено пять взводов украинских РСЗО «Град» 48-й и 58-й мотопехотных бригад, шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20, а также девять артиллерийских взводов орудий Д-30. Это произошло в районах населенных пунктов Георгиевка, Курахово, Новомихайловка и Константиновка на территории ДНР.

Также официальный представитель Минобороны России заявил об уничтожении высокоточным оружием более 200 резервистов ВСУ под Одессой.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов