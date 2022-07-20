Ми-24, Ми-28 и Ми-35: как российский летчик научился управлять тремя вертолетами

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Командир экипажа вертолета Ми-28 Николай имеет квалификацию, которая позволяет ему управлять сразу тремя видами винтокрылых машин. Офицер может работать на Ми-24, а также многоцелевом ударном Ми-35.

«Здесь на Ми-28-х обновленная прошивка, которая позволяет вводить координаты прямо в вертолет. То есть получается так, что машина сама высчитывает, мы вводим координаты и высоту цели, и машина сама высчитывает место нанесения удара», - рассказал он.

Николай собирается после окончания спецоперации на Украине научиться управлять еще одним вертолетом - Ми-8. За плечами летчика уже есть теоретический курс, останется перейти к практике.

Главная задача вертолета Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Они также способны работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности. Максимальная скорость Ми-28Н - 300 км/ч, дальность полета в боевом варианте - до 450 км.

Ми-35 - российский транспортно-боевой вертолет, является глубокой модернизацией вертолета Ми-24. Создан для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвеске.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов