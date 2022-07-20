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Не скрытая угроза: на Москву надвигается гроза со сокрушающим ветром

Егор Левин
10:45 20.07.2022
Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что непогода сохранится в ближайшие сутки, но в последующем все улучшится, и уже к выходным температура повысится и станет жарко.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Столичным кафе и ресторанам порекомендовали временно закрыть летние веранды из-за надвигающейся на регион непогоды. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова описала «Звезде» всю картину погодной опасности.

«Первая зона ненастья уже накрыла запад и юго-запад Москвы и Московской области. Прошли дожди, но они не носили характер грозовых, это были просто настоящие летние дожди. Сейчас наступила пауза в ненастье, следующая зона активных процессов подойдет к столице после 12 часов, и до 18 часов обстановка будет напряженной, потому что мы ждем кратковременные дожди, может выпасть до 14 миллиметров осадков», - сообщила она.

По данным Поздняковой, на большей части России дожди нельзя будет назвать даже просто сильными, но грозовая деятельность при этом все же будет развиваться.

«При грозе возможно усиление ветра в порывах до 15 метров в секунду. Скорее всего, именно поэтому московские власти приняли решение о предупреждении летних кафе», - пояснила метеоролог.

Специалист также отметила, что ненастье сохранится в ближайшие сутки, но ночью грозы поутихнут. В последующем погода пойдет на улучшение, и уже к выходным температура повысится и станет жарко.

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