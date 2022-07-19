Мирные жители на момент взрыва успели покинуть драмтеатр, а украинские военнослужащие оборудовали внутри него огневые точки.

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В Генпрокуратуре ДНР сообщили о 14 погибших при взрыве в драмтеатре Мариуполя. Об этом заявил начальник следственного управления ведомства Алексей Куцурубенко.

По его данным, распространившаяся ранее информация о 300 погибших не соответствует действительности, и по факту на месте инцидента найдены останки 14 человек.

«При проведении следственных действий помещений разрушенного драмтеатра обнаружены останки 14 тел. Других останков не обнаружено», - заявил Куцуребенко.

Глава управления отметил, что мирные жители на момент взрыва успели покинуть драмтеатр, а украинские военнослужащие оборудовали внутри него свои огневые точки. Согласно данным расследования, в здании взорвались ящики со взрывчаткой.