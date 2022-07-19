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Главный военно-морской: кадры тренировки парада в акватории Невы ко Дню ВМФ

Павел Кутаренко
06:11 19.07.2022
В частности, в тренировке приняли участие малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера типа «Раптор» и противодиверсионные катера типа «Грачонок».
Главный военно-морской: кадры тренировки парада в акватории Невы ко Дню ВМФ
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Санкт-Петербурге в акватории Невы завершилась первая тренировка Главного военно-морского парада, в которой приняли участие 17 боевых кораблей и катеров различного класса и водоизмещения. В парадном строю в ходе тренировки по фарватеру Невы в составе тактических групп прошли малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера типа «Раптор» и противодиверсионные катера типа «Грачонок».

Среди них - противодиверсионные катера «Нахимовец», «Юнармеец Татарстана», «П-471» и «П-468», десантный катер «Д-67» с ботиком Петра I на борту, десантный катер «Иван Пасько», патрульные катера «П-436» и «Евгений Колесников» (с женским экипажем), базовый тральщик «Павел Хенов», морской тральщик «Александр Обухов», ракетный катер «Чувашия», малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Одинцово».

Тренировочные мероприятия проводились в соответствии с планом, утвержденным главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмиралом Николаем Евменовым. Более того, в тренировке были задействованы два катера от пограничного управления ФСБ России и два - от МЧС России соответственно.

Рабочая группа, состоявшая из представителей Главного командования ВМФ, командования Балтийского флота и Ленинградской военно-морской базы произвела замеры интервалов между кораблями и проверила выполнение экипажами кораблей и катеров задачи поддержания заданной скорости и удержания кораблей на заданном курсе при следовании их по фарватеру Невы от Благовещенского до Троицкого мостов. Вместе с тем проверены организация связи с кораблями и соблюдение мер навигационной безопасности.

Во время тренировки внимание было акцентировано на проверке действий корабельных расчетов «Главный командный пункт корабля - Боевой информационный пост - Штурман корабля», специалистов штурманских боевых частей кораблей, а также вахтенных сигнальщиков. О результатах первой ночной тренировки на Неве было доложено главнокомандующему ВМФ.

Главный военно-морской парад состоится 31 июля в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте. При этом военно-морские парады и торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота России, пройдут в военно-морских базах и пунктах базирования всех флотов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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