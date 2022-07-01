Украинские войска обстреляли Ровеньки в ЛНР из РСЗО HIMARS

Уточняется, что сегодня утром по городу было выпущено две ракеты.

© Фото: HIMARS U.S. MarinesZUMAPRESS. globallookpress

На фото - учения на Адажском полигоне в Латвии

Украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике из американской РСЗО М142 HIMARS, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

Уточняется, что сегодня в 06.30 утра по городу было выпущено две ракеты.

«С направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Ровеньки с применением РСЗО М142 HIMARS (2 ракеты)», - говорится в сообщении.

Ранее украинские военные обстреляли из HIMARS город Перевальск в ЛНР. В начале июня президент США Джо Байден объявил об очередном пакете помощи для Украины. Среди прочего, он включает поставки официальному Киеву HIMARS с необходимыми для них боеприпасами.

M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Пусковой контейнер с шестью ракетами установлен на шестиколесном грузовике. HIMARS, может использовать несколько типов боеприпасов. Среди них ракета М26 или ее улучшенная современная версия M26A1 с дальностью до 45 километров. Также можно использовать управляемую ракету GMLRS с дальностью до 70 километров.