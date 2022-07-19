Темный «Кентавр»: что известно о новом штамме COVID-19 и как мир справляется с очередной вспышкой

Осенью ожидается новый всплеск заболеваемости COVID-19, а борьбу с вирусом усложняют люди, употребляющие антибиотики без веской причины.

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Новый подвид вируса COVID-19 «Кентавр» выявлен в Москве у пяти пациентов. Это один из вариантов «омикрона», все они переносятся в лёгкой форме, в госпитализации заболевшие не нуждаются, но вирусы все равно находятся под строгим контролем Роспотребнадзора.

Всемирная организация здравоохранения призывает вновь принять меры на фоне очередной волны коронавируса, причём не дожидаясь осени, поскольку в преддверии холодов вирус распространяется быстрее. Ежесуточные показатели растут уже сейчас: в Европе - интенсивно, в России - пока сдержанно.

Уровень выявляемости ковида с помощью ПЦР-тестов подрастает минимум в два раза при общем одинаковом объеме тестов, как заявил Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист и главный врач диагностического центра.

Коэффициент распространения коронавируса - еще один показатель, про который стали забывать - достиг цифр февраля этого года. Традиционно первыми фиксируют подъем заболеваемости в Москве и Санкт-Петербурге. К августу, обещают инфекционисты, волна накроет и регионы.

«Это можно считать новой волной, мини-волной. В ближайшие два месяца это будет 25% от зимней волны. С конца сентября ожидают возникновение более мощной волны», - комментирует ситуацию Николай Крючков, иммунолог, доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Осенью всплеск заболеваемости ковидом обычно подогревают грипп и ОРВИ, а также те, кто из отпуска завезет в Россию новые штаммы, как было уже не раз.

В Западной Европе ситуация уже более чем напряженная. По 100 тысяч новых случаев выявляют ежедневно в Италии, Франции и Германии. Всемирная организация здравоохранения из-за новой волны призывает срочно принимать меры - активизировать вакцинацию и носить защитные маски.

«Совершенно очевидно, что мы находимся в ситуации, аналогичной ситуации прошлого лета, только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта «омикрон», в частности BA.2 и BA.5, причем каждая из них показывает явные преимущества в передаче по сравнению с прежними вирусами», - объясняет глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Россиянам из групп риска Роспотребнадзор рекомендует даже сейчас, летом, в помещениях и в транспорте быть в маске. По прививкам советы прежние: раз в полгода стоит обновить вакцину. Ведомство пристально наблюдает за новейшим подвариантом «омикрона», который получил название «Кентавр». Он быстро захватил Индию, попал в Великобританию и США. Добрался вирус и до Москвы. Пока известно о 5 случаях заболеваний в столице, но сведений о нем мало.

Наталья Пшеничная, заместитель директора ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по клинико-аналитической работе, утверждает, что делать выводы пока рано, так как данных недостаточно. Пока отличительных особенностей этого варианта вируса не было замечено.

Несмотря на то, что все ограничения по коронавирусу почти везде сняты, расслабляться рано, ведь COVID-19 еще не стал сезонной инфекцией. А попытки лечения новой инфекции антибиотиками, когда пандемия только-только начиналась, породили еще одну проблему. Появились супербактерии, устойчивые к препаратам даже последних поколений.

За первый год пандемии количество внутрибольничных инфекций и связанных с ними смертей выросло на 15%. Это данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США. У некоторых трудно поддающихся лечению патогенов рост ещё заметнее - до 78% у ацинетобактерий, вызывающих пневмонию и инфекции крови. Смертельно опасный для людей с ослабленным иммунитетом грибок Candida Аурис показал увеличение 60%. В России до сих пор антибиотиками лечат порой даже рядовой насморк.

«Принимают антибиотики без мед. наблюдения в неправильной схеме и дозах, это приводит к дальнейшему развитию устойчивости возбудителей к этим препаратам. И если далее этот антибиотик потребуется, он может быть не эффективен», - рассказывает Георгий Викулов, кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог.

Антимикробная резистентность - одна из самых острых проблем современности. Десять миллионов смертей ежегодно в ближайшие десятилетия прогнозирует ВОЗ, если ничего не изменится. Возможно, пандемия, напротив, преподнесет урок ответственного потребления антибиотиков.