Польша может прекратить бойкот российских товаров из-за инфляции

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После начала специальной военной операции жители Польши начали массово отказываться от покупки товаров из России и Белоруссии. Однако возникшие проблемы в экономике страны могут заставить поляков изменить свое решение.

Как сообщает портал Money.pl, 61% польских потребителей сейчас избегают не только российских товаров, но и продукции компаний, которые продолжают там свою деятельность. Большая часть из отказавшихся - это люди старше 55 лет.

«Тем не менее есть растущая группа потребителей, которые могут изменить поведение и адаптировать расходы в случае ухудшения конъюнктуры и роста цен», - заявила доктор Иоланта Ткачик с кафедры маркетинга Академии Леона Козьминского в беседе с Rzeczpospolita.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что резкое усиление инфляции в мире - результат безответственной работы стран G7, а не специальной военной операции на Украине. По словам Путина, сегодня расшатывается международная валютно-финансовая система. Рвутся важнейшие цепочки, от производственных и инвестиционных до логистических.