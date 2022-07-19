Глава НИЦ вирусных инфекций рассказал об особенно уязвимых для нового субтипа COVID-19 «Кентавр» людях

Георгий Викулов заявил, что «Кентавр» по своим характеристикам приближается к вирусу кори - один заболевший может заразить до 12-14 человек.

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В России впервые обнаружили носителей «Кентавра» - новой разновидности последнего штамма коронавируса «омикрон», обладающей рядом дополнительных мутаций. К числу таких у «Кентавра» относятся измененные белки, благодаря которым он способен быстрее распространяться и быстрее проникать в организм.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал «Звезде» об особенностях нового субтипа штамма. По его словам, «Кентавр» по своим характеристикам приближается к вирусу кори - один заболевший может заразить до 12-14 человек.

«Но, несмотря на эти свойства, пять заболевших в России болеют в легкой форме, и это хорошая новость. Но есть уязвимые группы риска: активные туристы, потому что они больше контактируют и перемещаются, по тяжелому течению - прежде всего люди с такими заболеваниями, как сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром, гипертония. Дефицит массы тела, также онкологические пациенты и различные группы пациентов с иммунодефицитами», - рассказал Викулов.

«Кентавр» - новый субтип штамма «омикрон». Данную мутацию обнаружили в Индии и нескольких других странах мира, включая Австралию, Германию, Великобританию и США.