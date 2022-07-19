Песков заявил, что слова Киева о Черноморском флоте и Крыме подтверждают оправданность СВО

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Заявления Министерства обороны Украины о планах уничтожить Черноморский флот и вернуть полуостров Крым подтверждают оправданность проведения Россией специальной военной операции по защите республик Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», - заявил Песков журналистам.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью газете The Times заявил, что ВСУ намерены уничтожить Черноморский флот РФ с помощью западного оружия, а затем захватить Крым. По словам замминистра, украинская армия якобы начала процесс «зачистки» Черного моря после того, как российские войска покинули остров Змеиный.

В конце июня в Минобороны РФ сообщили, что российские войска выполнили задачи на острове Змеиный и вывели оттуда гарнизон. Представитель российского военного ведомства подчеркнул, что решение о выводе гарнизона с острова Змеиный больше не даст повода украинской стороне спекулировать на теме продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за контроля Россией северо-западной части Черного моря.