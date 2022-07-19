Украина потеряла 4 106 танков и боевых бронированных машин с начала спецоперации
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украина потеряла 4 106 танков и боевых бронированных машин с начала спецоперации
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
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