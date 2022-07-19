Минобороны России: поражен пункт управления 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Краматорска

Также были поражены пункты управления 60-й пехотной бригады и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Помимо них, было поражено еще четыре пункта управления противника.

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В Минобороны России рассказали о поражении пункта управления 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Краматорска. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой Народной Республики, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвиженка Запорожской области», - заявил Конашенков.

Кроме этого, по его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили пять складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Васюковка, Великая Новоселка (ДНР), Новоалександровка (Запорожская область) и Покровское (Днепропетровская область). Были поражены и два склада с горючим в района населенных пунктов Соледар и Новгородское в Донецкой Народной Республике, а также вражеские войска в 197 районах.

Также Игорь Конашенков подвел итоги контрбатарейной борьбы за сутки. В ее ходе было поражено четыре взвода украинских РСЗО «Град», 13 артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов орудий Д-30. Это произошло в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Серебрянка, Опытное, Красное, Звановка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и Иванград в ДНР.

Еще официальный представитель российского оборонного ведомства отметил принудительную мобилизации в ВСУ жителей Донбасса.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов