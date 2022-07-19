МО РФ: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному вооружению

Досталось от высокоточного оружия и боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Как отметил официальный представитель МО РФ, было уничтожено более 60 человек личного состава, склад с боеприпасами и семь единиц бронетанковой техники.

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В Минобороны России рассказали об уничтожении украинских хранилищ с боеприпасами к западному вооружению. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению», - заявил Конашенков.

Это не единственный успех российского высокоточного оружия за сутки. Так, по словам Игоря Конашенкова, высокоточным оружием ВКС России в Камышевахе (Запорожская область) был поражен пункт временной дислокации украинских нацистов из «Правого сектора»*. При этом было уничтожено до 200 боевиков.

Досталось от высокоточного оружия и боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Позиции находились в районе населенного пункта Долина в ДНР. Как отметил официальный представитель МО РФ, было уничтожено более 60 человек личного состава, склад с боеприпасами и семь единиц бронетанковой техники.

Также Конашенков сообщил об уничтожении в воздухе украинского вертолета Ми-24.

*«Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещена в России

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов