Президент Украины участвовал вместе с артисткой в проектах «Служебный романс» и «Ржевский против Наполеона».

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Умерла украинская актриса и телеведущая, участвовавшая в проектах с Владимиром Зеленским Руслана Писанка. Ее не стало на 57-м году жизни.

По данным портала ТСН, она умерла в ночь на 19 июля. По данным СМИ, актриса недавно вернулась на телевидение после длительного перерыва, но вскоре после этого уехала в Германию.

Писанка родилась в 1965 году в Киеве и приобрела известность сначала как ведущая прогнозов погоды, затем как участница различных ТВ-проектов в России и на Украине. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский был ее коллегой по шоу «Служебный романс» и в фильме «Ржевский против Наполеона».