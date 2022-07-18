Все по плану: командующий группировкой войск на БАМ рассказал о реконструкции магистрали

Отмечается, что в ближайшее время железнодорожные войска уже будут готовы приступить на отдельных участках сдачи к укладке верхнего строения железнодорожного пути.

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Военнослужащие железнодорожных подразделений Восточного военного округа (ВВО) в 2022 году выполняют задачи по сооружению земляного полотна на четырех объектах. Среди них: двухпутная вставка на перегоне Улак - Верхнезейск, разъезд на перегоне Верхнезейск - Апетенок.

Также к ним относится разъезд на перегоне Ульяновский Строитель - Огорон и двухпутная вставка на перегоне Огорон-Молдавский участка Улак - Мирошниченко Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

На двух участках строительства вторых путей планируют завершить основной объем земляных работ во второй декаде сентября этого года. В частности, планируется выполнение работ по разработке выемки на участке Улак - Верхнезейск, а также отсыпке насыпи земляного полотна на участке Огорон-Молдавский.

«Железнодорожные войска РФ продолжают выполнять задачи по реконструкции Байкало-Амурской магистрали. На всех десяти участках, которые спланированы к сдаче в 2022 году, работы развернуты на широком фронте. Все плановые объемы выполняются. <...> на отдельных участках идут уже отделочные работы, планировка откосов. То есть скоро уже мы будем готовы на отдельных участках сдачи под укладку верхнего строения пути», - рассказал командующий группировкой войск на БАМ полковник Сергей Гришкан.

Активно выполняются отделочные работы. В конечном итоге это придает железнодорожной насыпи готовый вид - форму трапеции в разрезе. После этого земляное полотно будет передано под укладку верхнего строения железнодорожного пути.

Обеспечен фронт работ для подрядных организаций, которые приступили к строительству искусственных сооружений.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.