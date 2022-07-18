Сунак лидирует, Трасс проигрывает: стали известны итоги третьего тура выборов премьера в Британии

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Риши Сунак снова лидирует в третьем туре выборов главы Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны, на втором и третьем местах - Пенни Мордонт и Лиз Трасс. Итогами поделился глава руководящего комитета партии Грэм Брейди, как сообщает РИА Новости.

Сунак набрал 115 голосов, значительно оторвавшись от конкурентов. За Мордонт проголосовали 82 человека, а Лиз Трасс набрала 71 голос, что на 7 голосов больше, чем в предыдущем туре.

Следующий этап выборов состоится во вторник. Далее туры будут продолжаться, пока не останется два главных претендента. После этого состоится голосование. в котором примут участие все члены партии.

Ранее премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что подает в отставку. Он назвал свою работу «лучшей в мире» и выразил сожаление, что покидает ее. Предложения уйти с должности Джонсону начали озвучивать тогда, когда стало известно о его вечеринках, проводимых во время локдауна в 2020 году. За организацию вечеринок политик извинился, но уйти в отставку тогда отказался.