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Под регулярными обстрелами ВСУ: как Россия доставляет гумпомощь в Харьковскую область

Алексей Курильченко
Анатолий Бородкин
05:00 19.07.2022
В поселке под Харьковом волонтеры настолько привыкли к обстрелам, что даже из подвалов могут по звуку определить, из чего по ним стреляют украинские боевики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Над участком трассы висят украинские беспилотники. На обочине - сожженные машины, которые могут быть заминированы диверсантами ВСУ, неразорвавшиеся снаряды. Но в освобожденных поселках Харьковской области сразу за передовой уже ждут белые «Уралы». Несколько десятков мужчин и женщин пришли в условленное место чтобы помочь в разгрузке гуманитарного конвоя.

Разгрузить гуманитарку местные стараются как можно быстрее. Здесь случаются прилеты почти каждый день. До линии соприкосновения всего 10 километров. Мужчины разгружают белые «Уралы», а женщины ведут учет.

Почти 50 тонн продовольствия - гречка, мука, рис, индивидуальные продуктовые наборы, где кроме круп есть подсолнечное масло и мясные консервы. Гумпомощь из России это единственная возможность накормить семью для местных жителей. Ни один магазин в населенном пункте не работает. Они не просто закрылись из-за дефицита товара - их уничтожила артиллерия ВСУ.

Самый большой в поселке магазин промышленных товаров выгорел. Ни о каких промышленных товарах говорить не приходится. Чуть дальше продуктовые лавки, они тоже не функционируют. Разбиты аптека и почта.

Власти поселка наладили систему распределения и доставки гумпомощи. Помогают волонтеры и бывшие работники социальной службы. Несмотря на обстрелы, люди фасуют и раздают наборы. Пока мы снимали пункт выдачи одежды, в небе засвистело и в полукилометре раздались первые разрывы. Пришлось срочно бежать в укрытие. 

В подвале около сотни мирных жителей. Те, кто разгружал «Уралы» или шел за продуктовым набором. Их бывшие соотечественники - артиллеристы ВСУ - продолжают обстреливать дома. За несколько месяцев они по звуку научились отличать разновидность снарядов и мин. На этот раз обстреливали кассетными боеприпасами

Как будто по расписанию, артиллерия ВСУ начала прицельно работать, как только грузовик был разгружен. Прямо в центр поселка было несколько прилетов. Люди прячутся в убежище. Слышен плач женщин - них остались дома дети, близкие люди. В бомбоубежище поступает информация о последствиях идущего обстрела измученного прилетами мирного маленького населенного пункта. Есть жертвы.

Разрушив несколько домов - целых в поселке почти не осталось - и покалечив старика, украинские гаубицы как будто свой бой с мирным населением ненадолго отложили.  После разгрузки белые «Камазы» уходят из поселка. На максимальной скорости. Каждую минуту рискуя попасть под удар ВСУ. 

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