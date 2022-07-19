Спасти товарища из-под огня: новые подвиги российских военнослужащих на Украине

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Ефрейтор Андрей Медведев

Группа российских военнослужащих, в состав которой входил ефрейтор Андрей Медведев, выполняла задачу по прочесыванию местности вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов. Продвигаясь по лесополосе, Андрей обнаружил укрепрайон противника и подразделение неонацистов.

Оценив силы противника и оборудованные ими фортификационные сооружения, ефрейтор оперативно передал координаты укрепрайона в штаб. В результате прицельного удара российской артиллерии обнаруженный Медведевым укрепрайон был полностью уничтожен.

Спустя несколько дней ефрейтор Медведев, действуя в составе подразделения, участвовал в боях за освобождение одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским радикалам.

Продвигаясь по населенному пункту в условиях плотной городской застройки под непрекращающимся огнем противника ефрейтор Андрей Медведев выявил и огнем из гранатомета уничтожил пикап с установленным на нем минометом и два наблюдательных поста противника, чем обеспечил оперативное продвижение основных сил полка на данном участке местности.

Мужественные и профессиональные действия ефрейтора Медведева позволили российской группировке развить наступление и освободить населенный пункт от вооруженных формирований украинских националистов