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Спасти товарища из-под огня: новые подвиги российских военнослужащих на Украине

00:00 19.07.2022
Российские военнослужащие продолжают демонстрировать примеры мужества и героизма в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса.
Спасти товарища из-под огня: новые подвиги российских военнослужащих на Украине
© Фото: ТРК "Звезда"
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© ТРК "Звезда"

Ефрейтор Андрей Медведев

Группа российских военнослужащих, в состав которой входил ефрейтор Андрей Медведев, выполняла задачу по прочесыванию местности вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов. Продвигаясь по лесополосе, Андрей обнаружил укрепрайон противника и подразделение неонацистов.

Оценив силы противника и оборудованные ими фортификационные сооружения, ефрейтор оперативно передал координаты укрепрайона в штаб. В результате прицельного удара российской артиллерии обнаруженный Медведевым укрепрайон был полностью уничтожен.

Спустя несколько дней ефрейтор Медведев, действуя в составе подразделения, участвовал в боях за освобождение одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским радикалам.

Продвигаясь по населенному пункту в условиях плотной городской застройки под непрекращающимся огнем противника ефрейтор Андрей Медведев выявил и огнем из гранатомета уничтожил пикап с установленным на нем минометом и два наблюдательных поста противника, чем обеспечил оперативное продвижение основных сил полка на данном участке местности.

Мужественные и профессиональные действия ефрейтора Медведева позволили российской группировке развить наступление и освободить населенный пункт от вооруженных формирований украинских националистов

© ТРК "Звезда"

Сержант Вадим Чыкай

Перемещаясь по местности, Вадим обнаружил в лесополосе группу вооруженных людей. Оценив сложившуюся обстановку, российские военнослужащие вступили в бой с противником.

В ходе завязавшегося прямого огневого боестолкновения, сержант Чыкай, умело используя естественные условия местности, выбирал выгодные огневые позиции и вел прицельный огонь по боевикам, нанося ему значительный урон, а также руководил огнем своих подчиненных.

В результате боя сержант уничтожил расчет ПТУР противника, а также до пяти националистов. Вадим под прикрытием сил подразделения лично эвакуировал раненного товарища из-под огня противника и, оказав ему помощь, продолжил выполнять поставленную задачу.

По итогам боестолкновения группа боевиков, несмотря на ожесточенное сопротивление, была полностью уничтожена.

© ТРК "Звезда"

Капитан Владислав Селиверстов, командир танковой роты.

Танковая рота капитана Владислава Селиверстова в составе батальонно-тактической группы мотострелкового полка выполнял задачу по взятию под контроль одного из аэродромов, занимаемого украинскими националистами. В ходе наступления танковая рота под командованием Владислава сосредоточенным огнем с уничтожила долговременные огневые точки на подступах к поселку, прорвав оборону националистов.

Продолжая наступление, умело используя естественные условия местности, Владислав выбирал выгодные огневые позиции и вел прицельный огонь по боевикам, нанося им значительный урон. Продолжая бой, танкисты под руководством Владислава Селиверстова в ходе боя уничтожили три единицы боевой техники и 10 солдат противника.

Грамотные действия капитана Селиверстова способствовали уничтожению боевиков и дальнейшему продвижению наших сил. Благодаря самоотверженности капитана и его грамотному руководству подчиненными экипажами, российской группировке удалось разгромить значительно превосходящие силы противника и обеспечить освобождение населенного пункта от националистов.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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