В стране и мире Власти Новой Каховки заявили, что целью обстрелов ВСУ были ГЭС и Северо-Крымский канал Алексей Курильченко По словам главы администрации города, ВСУ наносит удары, чтобы нарушить мирную жизнь в Новой Каховке. © Фото: Mykhaylo Palinchak Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Обстреливая Новую Каховку украинские войска планировали поразить Каховскую гидроэлектростанцию и Северо-Крымский канал, поставляющий воду в Крым. Об этом заявил глава администрации города Владимир Леонтьев. «Все это летит со стороны Украины, все это для того, чтобы нарушить мирную жизнь и не дать развиваться... Цель - это ГЭС, цель - это города, цель - это мирное население, цель - это Северо-Крымский канал, это Каховский магистральный канал», - заявил Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24». Напомним, 18 июля ВСУ нанесли артиллерийский удар в район Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Важные элементы электростанции повреждены не были, пострадавших нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика