Власти Новой Каховки заявили, что целью обстрелов ВСУ были ГЭС и Северо-Крымский канал
По словам главы администрации города, ВСУ наносит удары, чтобы нарушить мирную жизнь в Новой Каховке.
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Обстреливая Новую Каховку украинские войска планировали поразить Каховскую гидроэлектростанцию и Северо-Крымский канал, поставляющий воду в Крым. Об этом заявил глава администрации города Владимир Леонтьев.
«Все это летит со стороны Украины, все это для того, чтобы нарушить мирную жизнь и не дать развиваться... Цель - это ГЭС, цель - это города, цель - это мирное население, цель - это Северо-Крымский канал, это Каховский магистральный канал», - заявил Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, 18 июля ВСУ нанесли артиллерийский удар в район Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Важные элементы электростанции повреждены не были, пострадавших нет.