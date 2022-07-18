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В суровых северных широтах: как проходят тренировки парада ко Дню ВМФ в Кольском заливе

Елена Сивонен
17:57 18.07.2022
Морпехи Северного флота отрабатывают тактические маневры, и один из самых сложных элементов - движение в колонне.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полном ходу БТРы ныряют в Кольский залив. Так морпехи открывают череду тренировок ко Дню ВМФ. В этом году в экипажах почти все новички. Им важно прочувствовать машину, понять, как ведет себя в морских водах, а главное -  научиться работать в команде.

Бронетранспортеры форсируют водную преграду. Морпехи Северного флота отрабатывают тактические маневры, и один из самых сложных элементов - движение в колонне. Экипажам нужно выстроиться в единую прямую линию и удержать ее вплоть до погрузки на большой десантный корабль.

Техника идет на предельной скорости - здесь это девять километров в час. Экипажи стараются четко соблюдать маршевое расстояние - два корпуса от впереди идущей машины. Ни больше ни меньше. Пока нареканий к личному составу нет.

При вождении техники на плаву безопасность обеспечивают плавающие транспортеры, с которых можно снять лучшие ракурсы заезда колонны в твиндек корабля. Ведь с берега кормовую аппарель не видно.

У десантного корабля наступает очень ответственный момент - бронетранспортерам надо пройти через твиндек БДК. И здесь важно рассчитать все до миллиметра. Чуть влево, чуть вправо - и погрузка просто не состоится. Сегодня все получается с первого раза. Но тренировки по морской десантной подготовке продолжатся до генеральной репетиции Дня ВМФ 29 июля.

В День ВМФ экипажи разыграют самый зрелищный эпизод военно-спортивного праздника - бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье. Сегодня мы это не увидим. Сейчас небольшая передышка, а затем на следующий круг. И так весь день. Ведь экипажи должны отработать все до автоматизма, довести до идеала.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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