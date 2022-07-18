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Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 к концу лета

Марина Крижановская
01:56 18.07.2022
Отмечается, что это обусловлено возвращением с курортов в Россию отдыхавших там россиян.
Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 к концу лета
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Новый всплеск заболеваемости коронавирусом может произойти уже в конце этого лета. Это придется на возвращение из отпусков в города большинства граждан, которые могут привезти инфекцию из-за границы. Об этом сообщил главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов.

«Первый подъем заболеваемости произойдет, наверное, в конце июля - начале августа. Примерно тогда в крупные города из отпусков вернется первая волна отдыхающих, а оттуда инфекция может распространиться дальше по регионам», - рассказал он в интервью «Известиям».

Вторая волна возникнет на стыке окончания лета и начала осени - в конце августа - начале сентября или в сентябре - октябре. Рост заболеваемости также обосновывается возвращением с курортов остальных отдыхавших там россиян.

Инфекционист Сапронов отметил, что эффективным будет мера по «проведению ревакцинации» в преддверии возможного роста заболеваемости.

Ранее в ВОЗ оценили риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как «умеренный». При этом не исключено, что ситуация может ухудшиться.

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