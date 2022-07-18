Пыль луганских дорог: как ВАИ вычисляет диверсантов на блокпостах под Лисичанском

Только через один перекресток под Лисичанском в сутки проезжают сотни гражданских машин и еще больше - военной техники. Работа круглосуточная и напряженная.

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Один из въездов в Лисичанск с западного направления. В городе уже восстанавливается мирная жизнь, но на подъездах к нему все еще находят опасные «сюрпризы», оставленные отступавшими украинскими нацистами. На этот раз один из них нашли сотрудники российской Военной автоинспекции. Находки увидел Константин Исаев.

«Спускаться по этой тропе нужно максимально осторожно. Когда это все обнаружили, здесь стояла растяжка, которую успешно ликвидировали. Ну и смотрите: во-первых, вот это - очень старые противотанковые ракеты, еще советского производства, таких в России уже больше нет, это явно украинские. Дальше переходим сюда - здесь несколько десятков боеприпасов и для гранатометов, и противотанковые мины», - прокомментировал корреспондент.

Все, кто заходит в недавно освобожденные города, должны работать максимально аккуратно. Тем более находясь на ключевых трассах, по которым идет наступление.

Поэтому пост развернут, военные инженеры ведут проверку. Ну а военные автоинспекторы уже вовсю и на этом участке контролируют движение. В только что занятых районах слишком велик шанс на теракты и провокации.

«Я считаю, что это позиции, из которых отходили, но не исключено, что это было подготовлено и для ДРГ, потому что здесь основной перекресток, где проходят наши воинские колонны. Подобный схрон первый обнаружили, потому что в этом направлении мы только начали продвигаться, оставлять свои посты. По мелочи находили, но вот этот - самый большой», - заявил командир отряда ВАИ Волга.

Всего было найдено более 50 различных боеприпасов. Они были укрыты листвой, позиция была явно подготовлена для внезапной атаки.

«У гражданских было найдено незаконно перевозимое оружие, гранаты, боеприпасы, вооружение, автоматы, которые они пытались спрятать под сиденьями, в багажниках, в коробках из под различных предметов. Вокруг постоянно идут бои, поэтому работать тяжело. Но мы стараемся», - заметил старший блокпоста ВАИ Урал.

Только через один перекресток под Лисичанском в сутки проезжают сотни гражданских машин и еще больше - военной техники. Работа круглосуточная и напряженная. Впрочем, уже давно привычная, как почти постоянная артиллерийская канонада в паре километров и нескончаемая пыль от луганских дорог.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов