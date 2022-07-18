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Подсластить жизнь: военные РФ угостили сгущенкой бедуинов в Сирии

Игорь Лапик
10:36 18.07.2022
Помимо сгущенного молока, в гуманитарный набор, подаренный россиянами, входит еще множество разных продуктов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вождь племени бедуинов аккуратно вскрывает ножом банку с неизвестным для него лакомством. Вся семья с нетерпением ждет угощения. Эти люди впервые в жизни пробуют российскую сгущенку.

Помимо сгущенного молока, в гуманитарный набор, подаренный россиянами, входит еще множество разных продуктов, столь необходимых для пропитания огромной семьи, состоящей почти из 20 человек.

Российская гуманитарная колонна доставила в деревню бедуинов продовольствие, большое количество постельных принадлежностей и медикаменты. В одном из домов наши военные врачи развернули временный госпиталь.

Жилище бедуинов отличается аскетизмом, здесь фактически одни голые стены. Таким постоянным капитальным домом кочевники пользуются очень редко, потому что постоянно находятся в полях. Поэтому, чтобы организовать здесь медицинский пункт, наши военные привезли с собой кровать и постель для осмотра пациентов, а вот в нишах в стене организовали импровизированную аптеку, где выдают лекарства.

Лекарства для местных жителей раздаются абсолютно бесплатно. Это та редкая возможность получить препараты, купить которые невозможно из-за отсутствия денег. Да и к врачу на прием попасть. Ведь ближайшая больница находится в сотнях километров отсюда.

«У меня сахарный диабет и часто болит голова. И сейчас я в восторге от того, что помощь пришла ко мне прямо домой. Русские врачи очень заботливые. Оказали мне помощь, дали рекомендации на будущее и выдали нужные таблетки», - поделилась Инсира Аммар.

Бедуины - это известный с древности народ, кочующий в пустыне. Современные же кочевники в Сирии имеют постоянные насиженные места в населенных пунктах. В этом поселении они занимают отдельный квартал на окраине. Но во время войны бедуинам пришлось покинуть его. В период безвластия у них случился конфликт с соседями друзами - представителями другого древнего народа.

«Нам пришлось уйти из деревни после одного досадного происшествия. Наш человек случайно сбил на машине соседского ребенка. В результате произошла большая ссора. Мы очень долго пытались примириться с нашими соседями. Но это было невозможно, пока не вмешались российские военные. Теперь благодаря вам мы снова можем вернуться в родные места», - поделился вождь племени бедуинов Хасан Альмар.

До конфликта здесь жили 70 семей бедуинов. Благодаря содействию российского Центра по примирению враждующих сторон домой вернулась уже половина из них.

«Бедуинов, которых здесь было меньшинство, их просто выгнали со своих домов. Сейчас удалось этот конфликт урегулировать, достигнуть взаимопонимания, решить все вопросы в правовом поле, а не таким средневековым способом. Урегулировали этот конфликт, люди начали возвращаться в свои дома», - пояснил представитель ЦПВС Олег Журавлев.

Сейчас попутно наши военные вместе с региональными властями помогают обустраивать быт бедуинов. Завезены емкости для хранения воды, решается вопрос электроснабжения, благоустраиваются улицы и дворы. Теперь, когда вопрос с постоянным жильем решен, бедуины могут спокойно заниматься земледелием, выращивать пшеницу и пасти скот. Миролюбивый народ спустя годы страданий вновь вернулся к привычному образу жизни.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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