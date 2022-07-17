Ядерные тайны России: когда НИТИ откроет свои разработки

Современные ядерные технологии ученых НИТИ будут раскрыты еще не скоро, к тому же ведется работа над новыми проектами.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

О новейших разработках в области военной и гражданской ядерной энергетики российские ученые из Научно-исследовательского технологического института имени А.П. Александрова (НИТИ) смогут рассказать лишь спустя несколько десятилетий. При этом работа над новыми проектами, в том числе для флота, продолжается. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил научный руководитель НИТИ Вячеслав Василенко.

«Я так думаю, что будет глубже, выше, надежнее и будет все гораздо эффективнее и быстрее (про исследования в НИТИ, прим. ред.). Рассказать о том, чем занимаемся сейчас, сможем нескоро. Возможно, через десятилетия», - сказал Василенко.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. “НИТИ”. Подводный. Закрытый. Ядерный» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите, чем занимается из самых засекреченных институтов России и узнаете о его невероятных разработках.