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Призывников ВВО привели к присяге в Амурской области

Ян Брацкий
07:23 17.07.2022
Поддержать и поздравить военнослужащих приехали родители, друзья и близкие родственники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Амурской области в артиллерийском соединении Восточного военного округа (ВВО) состоялась церемония приведения к Военной присяге молодого пополнения. Более 50 новобранцев, призванных весной 2022 года, в торжественной обстановке произнесли клятву на верность Родине.

«Сегодня мы приняли воинскую присягу, подписали самый важный документ в нашей службе. Теперь мы считаемся полностью военнослужащими. Надеюсь, что за этот год мы наберемся положительных качеств, станем более мужественными, специалистами по своей специальности, а все эти качества пригодятся нам в дальнейшей жизни», - сказал военнослужащий ВВО Александр Клещенок.

Все молодые воины в течение месяца прошли медицинское освидетельствование, получили начальные знания по основным предметам системы боевой подготовки. Ближайшее время они будут назначены на должности и приступят к боевой учебе в составе подразделений, расчетов, экипажей.

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