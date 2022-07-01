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На Амурском судостроительном заводе заложили корвет «Быстрый»

Денис Ивлев
07:10 01.07.2022
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц принял участие в церемонии закладки корвета для ТОФ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новый корвет проекта 20385 «Быстрый» заложили на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. На церемонии присутствовал корреспондент «Звезды» Денис Ивлев.

Под  звуки сюиты «Время, вперед!» командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц и генеральный директор Амурского судостроительного завода Владимир Кулаков закрепили закладную доску на первую секцию корвета «Быстрый». Этот корабль войдет в состав Тихоокеанского флота.

«Ранее на заводе были заложены еще два корвета такого же типа - "Буйный" и "Разумный". Они тоже будут нести службу у берегов Дальнего Востока. Сейчас в цехах почти полностью собрали корпуса. Тут во всю идут строительные работы - делают нижние палубы», - рассказал Ивлев.

Головной корабль проекта 20385 - корвет «Гремящий» был сделан на судостроительной верфи в Санкт-Петербурге и с 2021 года вошел в ряды Тихоокеанского флота. Корабль отлично показал себя в условиях низких температур, когда проходил в Охотское море через пролив Лаперуза следом за ледоколом.

В стенах завода реализуются и другие проекты по заказу ВМФ России - уже в этом году Тихоокеанский флот получит корвет «Резкий» проекта 20380. На очереди «Грозный» и «Бравый», в процессе строительства и малые ракетные корабли проекта 22800 «Ржев», «Удомля», «Уссурийск» и «Павловск».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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