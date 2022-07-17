Спустя 50 лет: как в Липецке прошел хоккейный матч в честь Суперсерии СССР-Канада 1972 года

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В 1972 году вся страна смотрела хоккейную Суперсерию СССР - Канада по телевизору. А сегодня в Липецке состоялся матч в честь Дня города Липецк и годовщины того противостояния сверхдержав. На лед вышли даже некоторые участники легендарной серии.

Вячеслав Анисин, Юрий Лебедев и Александр Якушев. Они снова вместе, как и в 1972 году. Правда, играть вышел только Анисин. Лебедев давал наставления на скамейке. Якушев - лучший советский снайпер легендарной Суперсерии - рассказал, какой ценой 50 лет назад «Красная машина» показала всему миру мощь русского хоккея.

«После этой серии мир узнал, что в хоккей могут играть хорошо не только в Америке и Канаде, но и в Европе, в частности, в СССР. Как такового мандража не было, было волнение, спортивное волнение, когда чувствуешь, что играешь против таких звезд впервые, против таких профессионалов, конечно, волнение было. Но мандража не было, мы были уверены в своих силах, у нас команда была не робкого десятка, многие были чемпионами мира и Олимпийских игр, поэтому в своих силах были уверены», - поделился участник Суперсерии-72 Александр Якушев.

В первом матче советские хоккеисты разгромили своих противников со счетом 7:3. Отечественные спортсмены буквально сломали стереотип о непобедимости прославленных канадцев. Из восьми матчей сборная СССР выиграла три, один раз сыграла вничью, что заставило весь мир уважать «Красную машину» еще больше.

«Никто не знал, кто такие профессионалы, как играют, хотя нам привозили матчи там, Кулагин поехал в Канаду смотреть, как они тренируются, мы представление имели, но там же реклама идет - бросают сильнее, бегут быстрее, было волнительно», - рассказал участник Суперсерии-72 Александр Якушев.

На лед в честь пятидесятилетия первой Суперсерии также вышли летчики липецкого авиацентра, бизнесмены, актеры, певцы, бывшие спортсмены. Играли «Звезды» против «Хозяев». Известных фамилий хватает в обеих командах. Защитником команды «Звезд» был чемпион мира по хоккею Даниил Марков, отыгравший четыре сезона за Montreal Canadiens.

«Конечно, это было великое противостояние, тогда это было в новинку, советский хоккей против профессионалов, борьба была нешуточная, они доказали, что советский хоккей ничем не хуже, чем профессиональный канадский, с этого все началось, до сих пор все противостояния наших сборных на любых турнирах - это дерби, это совсем другой хоккей. Спасибо, что дали другому поколению продолжать эти традиции», - сказал чемпион мира по хоккею 2008 года Даниил Марков.

Усиление «Хозяев» - олимпийский чемпион. Правда, в другом виде спорта - конькобежном. Светлана Журова в хоккей играет уже 4 года. Поучаствовать в памятном матче чемпионка вызвалась сама.

«Вся страна переживала тогда за нашу сборную, этот матч остался в памяти каким-то особым событием», - сказала Светлана Журова.

Матч победителя не выявил. После трех периодов на табло - бодрые 6:6. Ничья не расстроила никого - собирались не ради результата. Зато получилось результативней, чем в Суперсерии. Там в среднем за игру забивали чуть меньше восьми голов.