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Кандидат в премьеры Британии пообещала возглавить давление на Россию

Сергей Лебедев
04:20 17.07.2022
Пенни Мордонт заявила, что намерена следовать курсом Бориса Джонса/
Кандидат в премьеры Британии пообещала возглавить давление на Россию
© Фото: Wiktor Szymanowicz, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Претендующая на пост премьер-министра Великобритании заместитель министра торговли Пенни Мордонт пообещала возглавить усилия Запада, направленные против России. Она заявила, что сохранение твердой и непоколебимой решимости для нее является личным принципом.

«Став премьер-министром, я сделаю все, чтобы наши украинские друзья в конце концов добились для себя свободы», - сказала чиновница в авторской статье в газете The Daily Telegraph.

Пенни Мордонт заявила, что намерена следовать курсом Бориса Джонса и не ослабит поддержку Украины. Во главе правительства она намерена укреплять связи с Евросоюзом и США в сфере обороны.

Также, по ее словам, Великобритания останется лидером среди стран G7 в вопросе санкций против России. Она намерена добиваться новых ограничений.

Напомним, Мордонт является одним из пяти кандидатов на пост премьер-министра. Борис Джонсон ушел в отставку 7 июля. Это событие вызвало большое беспокойство в украинском обществе.

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