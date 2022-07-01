Тревожная кнопка: как таксистов в России будут защищать от агрессивных пассажиров

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В столичных такси установили приложение с тревожной кнопкой для вызова Росгвардии - пока в рамках пилотного проекта. Под охрану взяли несколько машин, точнее, их водителей. Теперь в экстренном случае они могут подать сигнал SOS на пульт охраны.

Таксисты приезжают на вызовы круглосуточно и всегда остаются один на один с пассажирами. В 99 процентах случаев поездки проходят благополучно, но работа в такси по-прежнему считается опасной профессией.

Чтобы сократить риски, Росгвардия запустила пилотный проект и взяла под охрану 14 автомобилей с шашечками. Сигнал тревоги поступает через специально разработанное приложение. При нажатии кнопки геолокация поступает на пульт дежурного.

Машин Росгвардии по Москве много и они оборудованы спецсигналами, поэтому помощь приходит быстро.

«Ежедневно на улицы города заступает больше 400 экипажей групп задержаний. Их расположение позволяет нам в кратчайшие сроки отреагировать на сигнал "тревога", как правило, от трех до пяти минут», - поясняет заместитель начальника межрайонного отдела вневедомственной охраны по ВАО ГУ Росгвардии по Москве Сергей Тумин.

Геопозиция машины, в которой нажали тревожную кнопку, постоянно отслеживается на пульте дежурного и экипажи могут блокировать автомобиль с разных сторон.

В любом случае будут выяснять, была ли угроза жизни и здоровью водителя. Если это обычная перепалка или пассажир отказался платить за поездку, вызов будет считаться ложным - водителю придется заплатить штраф, если он не сумеет доказать обратного.

«Также при нажатии экстренного вызова включается фронтальная камера автоматически и эта информация грузится нам на сервер», - отмечает президент ассоциации развития таксомоторной отрасли Михаил Михайлов.

Большинство конфликтов пассажиров и водителей заканчиваются эмоциональными перепалками. Интернет пестрит такими видеороликами.

Уже давно во многих приложениях такси есть тревожные кнопки, которые подают сигнал коллегам, которые оказались поблизости. Но даже сами таксисты считают это крайней мерой и редко пользуются

«Приезжают разгоряченные и могут выместить зло на пассажире за прошлые обиды», - говорит водитель такси Александр Толмачев.

Нередко и сами водители начинают конфликт или резко реагируют на замечания пассажира. Тогда агрегатор лишает их возможности работать дальше. Существует статистика подобных случаев.

«Когда начинаешь разговаривать с ними по душам, выясняется: "Я был расстроен, я уставший был, я не выдержал, не стерпел, мне сказали, я - в ответ". Такие ситуации составляют большую часть конфликтов. Опасность для жизни крайне редко возникает - раз-два в год. Больше конфликты, истерики, а реальные угрозы жизни по пальцам можно посчитать», - рассказывает председатель московского профсоюза такси Николай Кодолов.

Сейчас охрана автомобилей такси - это пилотный проект. Но если эта услуга будет востребована на рынке и обеспечит дополнительную безопасность перевозок, то, возможно, под охраной окажется гораздо больше автомобилей с шашечками. А будет ли такая молниеносная защита для пассажиров и когда - пока неизвестно.