Задержать врага без единого выстрела: новые истории мужества военных РФ на Украине

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Рядовой Тимур Соктоев, гранатометчик

Рядовой Тимур Соктоев, действуя в составе тактического воздушного десанта, выполнял боевую задачу по взятию под контроль и удержанию важного стратегического объекта.

После высадки и прибытия десанта в район выполнения задачи Тимур Соктоев занял и удерживал позицию вблизи железной дороги. В условиях огневого воздействия националистов в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, эффективно уничтожал бронетехнику и живую силу украинских боевиков. Лично уничтожил два танка Т-64, один БМП-1 противника и большое количество живой силы врага.

В результате боевых действий подразделением российских десантников было уничтожено 12 танков, 8 БМП и более 120 украинских националистов.

Благодаря смелости и профессионализму рядового Соктоева задача по захвату и удержанию стратегического объекта была выполнена.