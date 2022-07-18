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Задержать врага без единого выстрела: новые истории мужества военных РФ на Украине

00:00 18.07.2022
В ходе специальной военной операции на Украине военнослужащие ВС РФ проявляют личное мужество, профессионализм и верность долгу.
Задержать врага без единого выстрела: новые истории мужества военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют героизм, решительность и самоотверженность.

© Минобороны России

Рядовой Тимур Соктоев, гранатометчик

Рядовой Тимур Соктоев, действуя в составе тактического воздушного десанта, выполнял боевую задачу по взятию под контроль и удержанию важного стратегического объекта.

После высадки и прибытия десанта в район выполнения задачи Тимур Соктоев занял и удерживал позицию вблизи железной дороги. В условиях огневого воздействия националистов в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, эффективно уничтожал бронетехнику и живую силу украинских боевиков. Лично уничтожил два танка Т-64, один БМП-1 противника и большое количество живой силы врага.

В результате боевых действий подразделением российских десантников было уничтожено 12 танков, 8 БМП и более 120 украинских националистов.

Благодаря смелости и профессионализму рядового Соктоева задача по захвату и удержанию стратегического объекта была выполнена.

© Минобороны России

Младший сержант Виталий Строгов, командир отделения

Младший сержант Виталий Строгов, находясь на посту, выполнял задачи по охране позиций батальонно-тактической группы российских военнослужащих.

В ходе патрулирования местности Виталий Строгов заметил 3 вооруженных националистов вблизи охраняемого объекта.

Подкравшись к боевикам и выбрав удобную огневую позицию, младший сержант Строгов без единого выстрела задержал вражеских диверсантов, которые вели разведку мест расположения российских войск и маршрутов их перемещения.

Ночью украинские диверсанты предприняли еще одну попытку проникнуть в район расположения российских войск.

Младший сержант Строгов, своевременно обнаружив наступающих боевиков, силами поста вступил в бой с численно превосходящим противником.

Благодаря грамотным действиям младшего сержанта Виталия Строгова и умелому руководству подчиненными посту охранения удалось выстоять под натиском националистов, уничтожив часть из них.

С прибытием подкрепления российские военнослужащие перешли в контрнаступление и уничтожили оставшихся боевиков.

© Минобороны России

Лейтенант медицинской службы Владислав Панферов, врач медицинского взвода бригады морской пехоты Тихоокеанского флота

Лейтенант медицинской службы Владислав Панферов с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, действуя в составе медицинской эвакуационной группы, оказывал помощь раненым на поле боя и эвакуировал их в медицинские пункты.

Оперативная группа морской пехоты, в составе которой действовал Владислав в течение нескольких дней вела ожесточенные бои с националистами, удерживающими населенный пункт под своим контролем.

Действуя смело и решительно, Владислав в ходе освобождения населенного пункта, грамотно организовав медицинское обеспечение, вынес с поля боя и оказал квалифицированную помощь более 60 военнослужащим. При этом более 20 из них вскоре вернулись в строй и продолжили вытеснять боевиков с занимаемых позиций.

По итогам затяжных боев российские морские пехотинцы освободили населенный пункт от вооруженных формирований украинских радикалов.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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