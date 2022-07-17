Социальная взрывчатка: как в Германии реагируют на нехватку газа из России

Венгерский премьер Орбан указал на то, что в свете текущих событий «будут страны, где не будет хватать энергоресурсов и в то же время, будут страны, где их будет достаточно, но цена будет очень высокой», причислив свою страну ко второму типу.

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Главная компрессорная станция «Портовая» газопровода «Северный поток-1» перестала качать газ в Европу в понедельник, 11 июля ровно в 7 утра по московскому времени. Это обычные, стандартные регламентные работы. Любую технику, особенно такую, как на газоперекачивающей станции, необходимо обслуживать. То, что в ту же секунду началось в Европе, иначе как сумасшествием назвать просто нельзя.

Авторы журнала The Economist предсказывают зимние ужасы для Европы. А издание Politico говорит, что это - «Последнее лето в Европе перед русской зимой». Подключились к нагнетанию всеобщей истерии и пропагандисты. Главные лозунги-кричалки - «Твой старый холодильник - друг Путина», «Ездишь один - ездишь с Путиным». Отрадно, что про мытье в душе с президентом России пока еще не кричат. Но уже призывают мыть не все тело, а только основные части.

Самый сильный удар пришелся на самую мощную экономику Европы - немецкую. Именно в экономике Германии грозит вызвать беспрецедентный шок сокращение поставок газа из России.

«Счета все больше - и для моей семьи это означает, что теперь я ем меньше. Цены на все выросли в два-три раза», - заявила мать-одиночка Николь Гундлах.

Другая немка - Габриэль Васха - рассказала, что плачет после прихода из магазина, поскольку «цены на все выросли просто ужасно, я столько всего теперь не могу позволить себе купить».

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что повышение цен в Германии может стать «социальной взрывчаткой», так как многие немцы будут не в состоянии справиться с взлетевшими ценами на отопление, свет, еду и бензин, возросшими на фоне украинского кризиса.

Ему вторит глава немецкого МИД Анналена Бербок, как мантру повторяющая слова о том, что власти ФРГ стараются сделать все, чтобы не допустить раскола общества из-за ситуации с поставками газа и его возможной нехватки.

Более подробно о способах согрева немецких граждан, которые имеют корни из периода немецкого наступления на Советский Союз в 1941-1942 гг., о новой политике Германии по отбору газа из подземных хранилищ, а также о предложенных канцлером Австрии Карлом Нехаммером только двух вариантах «алкоголь или психотропные препараты» - в сюжете Алексея Самолетова.