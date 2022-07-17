Медцентры, жилье, психологическая помощь: как Россия восстанавливает освобожденные территории Украины

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На всей подконтрольной российским военным территории полностью восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки. Начали работать рынки и все городские службы.

В Мариуполе к концу месяца власти обещают полностью восстановить подачу воды. И, несмотря на разрушения, в городе начинают открываться магазины и аптеки. В Луганске полным ходом идет строительство многофункционального медицинского центра, такого, как в период пандемии. Военные строители возводили их по всей стране. Стройка идет привычными ускоренными темпами. По расчетам, уже в августе там начнут устанавливать медицинское оборудование.

Пока же с жителями городов и поселков, которые еще недавно были под оккупацией националистов, начали работать кризисные психологи-волонтеры. Многие мирные жители по несколько недель, а то и месяцев провели в плену и под дулом автоматов, когда они и сами находились на грани жизни и смерти, и когда на их глазах расстреливали их родных и близких. Забыть такое, конечно, не получится, но задача медиков сделать так, чтобы ужас хоть немного отступил, и люди нашли в себе силы жить дальше.

Более подробно о том, как идет восстановление инфраструктуры и происходит возвращение к мирной жизни на освобожденных ВС РФ территориях, смотрите в сюжете Валентина Гвоздева в программе «Главное с Ольгой Беловой».