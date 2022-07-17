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В Британии испытывают острую нехватку переводчиков для обучения украинских военных

Анна Касаткина
19:59 17.07.2022
В социальных сетях появились объявления о поиске переводчиков среди тех украинцев, которые прибыли в Британию после 24 февраля.
В Британии испытывают острую нехватку переводчиков для обучения украинских военных
© Фото: Wang Lili, Xinhua, Global Look Press
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Министерство обороны Великобритании испытывает трудности с обеспечением достаточного количества переводчиков при обучении обращению с иностранным оружием украинских военных. Об этом сообщает британское издание inews.

На прошлой неделе в Великобританию прибыла первая партия из 10 тысяч военнослужащих, которые будут учиться обращаться с вооружением в течение следующих четырех месяцев. Масштабные тренировки с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца ранее предложил запустить премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.

По данным издания, в социальных сетях появились объявления о поиске переводчиков среди тех украинцев, которые прибыли в Британию после 24 февраля. В нем говорилось, что потребность в переводчиках «действительно срочная» и останется таковой до конца лета.

На неотложную потребность в переводчиках в электронных письмах к соискателям также указало рекрутинговое агентство Worldwide Language Resources (WLR), которому, согласно сообщению на официальном сайте, при найме переводчиков отдает предпочтение британское правительство и министерство обороны.

При этом требования к переводчикам ощутимо занижены, подчеркивает издание. Так, один из побывавших на онлайн-собеседовании соискателей выразил беспокойство по поводу того, что на работу готовы брать людей с не самым высоким уровнем владения английским.

«Интервьюер постоянно говорил, что не нужно быть переводчиком и что уровня B2 (Upper Intermediate, выше среднего. - Прим.ред.) более чем достаточно... Они утверждали, что им не нужны профессионалы, и это звучало безумно, поскольку мы говорим об оружии, а не об игрушках», - отметил он.

По его словам, из 100 присутствовавших на собеседовании кандидатов «лишь несколько» владели опытом устного перевода.

В Министерстве обороны Великобритании между тем заявили, что все работающие в рамках программы переводчики должны иметь как минимум второй уровень навыка перевода в соответствии со стандартами НАТО. Представитель рекрутинговой компании на запрос издания о комментарии не ответил.

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