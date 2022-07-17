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Освободить Северск и Соледар: как проходит продвижение союзных войск в ДНР

Максим Низкодубов
Виктория Ивашечкина
18:21 17.07.2022
Регулярная украинская армия в последние дни пытается рассеяться, прикрывая отступление хаотичными ударами артиллерии.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Регулярная украинская армия в последние дни пытается рассеяться, прикрывая отступление хаотичными ударами артиллерии. Союзные войска неуклонно движутся вперед, освобождая Донецкую Народную Республику.

На этой неделе они закрепились на окраинах еще двух городов Донбасса - Северска и Соледара. Это еще не физическое окружение, не котел, но все дороги, все подступы населенных пунктов уже находятся под нашим контролем. Значит, зачистка и полное взятие городов - это дело считанных дней.

Активное наступление сейчас идет сразу по четырем направлениям. На Харьковском - российские войска наносят удары по позициям ВСУ. За Донецком освободительная операция развивается в сторону Угледара. Артиллерийские удары наносятся на Авдеевском, Новопавловском и Запорожским направлении. С юга союзные войска продвигаются все ближе к Артемовску.

Регулярная украинская армия сейчас пытается рассеяться, прикрывая свое отступление мощными, но хаотичными артиллерийскими ударами, на передовой бросают отряды теробороны и неопытных призывников. Основные же силы сейчас аккумулируют вокруг последних крупных подконтрольных им городов Донбасса - это Славянск и Краматорск. Именно там в ближайшее время и развернется решающая битва за Донбасс.

Линия фронта в Донбассе отодвинулась от границ Луганской Народной Республики и сейчас смещается на Запад. Российские войска совместно с Народной милицией активизировали наступление на Северск, Соледар и Артемовск. Захватив эту линию оборонительных укреплений, нашим войскам будет открыт путь на Краматорск и Славянск.

Более подробно о продвижении союзных войск и поражениях противника в рамках специальной военной операции на Украине смотрите в сюжете Максима Низкодубова в программе «Главное с Ольгой Беловой».

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