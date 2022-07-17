Часть фасада здания рухнула на мужчину на западе Москвы

Пострадавший был госпитализирован в больницу.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

В Западном административном округе (ЗАО) Москвы на улице Поклонной упал кусок облицовки здания. В результате происшествия пострадал 36-летний прохожий. Мужчина находится в сознании, передает «360».

Инцидент случился в воскресенье, 17 июля, на улице Поклонной в столице. Кусок фасада сорвался со здания 8к3 и попал прямо на прохожего. Мужчину госпитализировали в больницу. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Агентство, ссылаясь на источник, уточнило, что пострадавшего осмотрели в машине скорой помощи. У него диагностировали перелом правого бедра.

В апреле в аэропорту Владивостока в кафе с людьми рухнул потолок. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.