Финляндия может столкнуться зимой с отключением электроэнергии

Утверждается, что дефицит связан с отказом от российских энергоносителей, нефти и газа.

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Финляндия может столкнуться зимой с отключением бытовых потребителей от электроснабжения до двух часов в сутки. Об этом проинформировала общественная телерадиовещательная корпорация YLE*.

Утверждается, что возможный дефицит связан с отказом от российских энергоносителей, нефти и газа. Найти замену им будет крайне трудно, считают эксперты.

«При нехватке электроэнергии потребление может быть снижено максимум на два часа. Отключения, запланированные заранее, будут чередоваться», - сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что отключение электроэнергии является крайней мерой. Эксперты уточняют, что ситуация зимой в энергетике страны зависит от запуска нового энергоблока АЭС «Олкилуото», который регулярно переносится и сейчас ожидается в декабре.

Ранее газета The Times написала о том, что миллионы жителей Великобритании могут остаться без электричества и столкнуться с резкой нехваткой газа. По мнению авторов статьи, правительство Великобритании подготовило «худший сценарий» и меры реагирования на него.

*Сайт финской телерадиокомпании YLE заблокирован Роскомнадзором на территории РФ по ст. 15.3 закона об информации