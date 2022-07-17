Финляндия может столкнуться зимой с отключением электроэнергии
Финляндия может столкнуться зимой с отключением бытовых потребителей от электроснабжения до двух часов в сутки. Об этом проинформировала общественная телерадиовещательная корпорация YLE*.
Утверждается, что возможный дефицит связан с отказом от российских энергоносителей, нефти и газа. Найти замену им будет крайне трудно, считают эксперты.
«При нехватке электроэнергии потребление может быть снижено максимум на два часа. Отключения, запланированные заранее, будут чередоваться», - сказано в сообщении.
Также подчеркивается, что отключение электроэнергии является крайней мерой. Эксперты уточняют, что ситуация зимой в энергетике страны зависит от запуска нового энергоблока АЭС «Олкилуото», который регулярно переносится и сейчас ожидается в декабре.
Ранее газета The Times написала о том, что миллионы жителей Великобритании могут остаться без электричества и столкнуться с резкой нехваткой газа. По мнению авторов статьи, правительство Великобритании подготовило «худший сценарий» и меры реагирования на него.
*Сайт финской телерадиокомпании YLE заблокирован Роскомнадзором на территории РФ по ст. 15.3 закона об информации