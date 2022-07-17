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Икону «Троица» Рублева впервые с 1917 года привезли в Троице-Сергиеву Лавру

Анна Назайкина
14:37 17.07.2022
Ее разместили в стеклянном саркофаге на историческим месте рядом с ракой, где покоятся мощи Сергия Радонежского.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Шедевр Андрея Рублева, его самую знаменитую работу, икону «Троица», которая была создана иконописцем в XV веке, привезли в Троице-Сергиеву Лавру. Соответствующие кадры публикует «360».

Как утверждается, икона была написана специально для Троицкого собора в Лавре. Однако после того, как в России произошла революции 1917 года, «Троица» была передана для реставрационных работ в государственные мастерские, а в 1929 году — на хранение в Третьяковку. С того времени ее так и не возвращали в Троице-Сергиеву Лавру.

«В честь 600-летия со дня обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского древнюю икону на два дня вернули в Троицкий собор. Ее разместили в стеклянном саркофаге на историческим месте рядом с ракой, где покоятся мощи Преподобного», - рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава области отметил, что для региона принимать такой важный канонический образ является большой честью.

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