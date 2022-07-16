На российско-грузинской границе открыли 12 дополнительных полос движения

© Видео: Минтранс РФ © Фото: Минтранс РФ

На контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» открыли 12 дополнительных полос движения. Как заявили в Минтрансе РФ, запуск движения по новым полосам разгрузит данный участок дороги, что особенно важно в период отпусков. Кроме того, обновленную инфраструктуру и разделение транспортных потоков оценят водители большегрузов, которые теперь смогут значительно быстрее пересекать границу.

«После реконструкции мы сможем пропускать более 1,5 автомобилей в сутки. Это положительно скажется на логистике. Транспортный коридор сегодня - приоритет на ближайшее время. Мы ведем работу над реконструкцией еще ряда пропускных пунктов», - отметил директор Департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Минтранса России Михаил Кокаев.

До реконструкции на КПП действовали семь полос на въезд транспорта в Россию и восемь - на выезд. Еще 12 полос на въезд, как ожидается, заработают в ноябре. «Казбеги - Верхний Ларс» - единственный действующий пункт пропуска на Военно-Грузинской дороге, которая ведет из Владикавказа в Тбилиси. На российском участке дорога проходит по территории Северной Осетии.