Первый в России краболов-процессор сняли с высоты птичьего полета

Судно предназначено для добычи и переработки крабов на глубинах от 20 до 400 метров.

© Видео: Пресс-служба правительства Нижегородской области © Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Огромный краболов «Вайгач», который накануне спустили на воду в Нижегородской области, сняли с высоты птичьего полета. Это первое подобное судно в России.

«Вайгач» был выпущен на заводе «Красное Сормово». В церемонии спуска судна на воду участвовали заместитель председателя правительства, глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор региона Глеб Никитин.

Было отмечено, что краболов еще будут достраивать на воде, после чего пройдут ходовые испытания, и судно передадут заказчику.

Судно предназначено для добычи и переработки крабов на глубинах от 20 до 400 метров. Производства замороженной продукции будет происходить прямо в море. В общей сложности планируется выпустить пять краболовов до ноября 2024 года.