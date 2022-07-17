Держать оборону: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих на Украине

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Ефрейтор Сергей Гугало

Батальонно-тактическая группа российских военнослужащих, в состав которой входил наводчик-оператор танкового взвода ефрейтор Сергей Гуало, вела ожесточенный бой с превосходящими числом украинскими националистами на подступах к одному из населенных пунктов.

Танковая рота украинских боевиков при поддержке пехоты, заняв выгодный рубеж, держала оборону населенного пункта. Действуя с составе экипажа танка, ефрейтор Гугало зашел во фланг танковой роте врага и внезапно атаковал ее. Застигнутый врасплох противник попытался перестроить боевой порядок для отражения атаки.

Быстро сориентировавшись в сложившейся обстановке, Сергей Гугало нанес три удара на упреждение по националистам из вооружения танка, уничтожив тем самым вражеский танк, одну БМП и часть пехоты боевиков, что способствовало успешному наступлению российских военных.

Несмотря на плотный ответный огонь, который вели украинские националисты, Гугало точным выстрелом уничтожил еще одну вражескую БМП и укрепленные позиции пехоты. Также в ходе боестолкновения ефрейтор Гугало ликвидировал не менее двадцати боевиков.

Благодаря проявленному мужеству и профессионализму ефрейтора Сергея Гугало российским военнослужащим удалось выполнить поставленную задачу и добиться полного освобождения населенного пункта.