Держать оборону: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих на Украине

© Минобороны РФ
Старший лейтенант Михаил Иванников
Подразделение под командованием старшего лейтенанта Михаила Иванникова получило задачу по удержанию под контролем понтонной переправы.
В ходе выполнения назначения старший лейтенант организовал эшелонированную оборону объекта. Осознавая высокую значимость переправы для оперативной и своевременной переброски наступающих подразделений российских войск, украинские националисты неоднократно предпринимали попытку овладеть переправой.
В ходе боестолкновений, несмотря на огневое воздействие боевиков, Михаил Иванников умело руководил подчиненными, передавал точные координаты местоположения врага артиллерийским подразделениям и авиации ВС РФ, при этом сам, находясь на передовой, проявлял упорство, бесстрашие и мужество в ходе боя.
Грамотные указания офицера позволили отразить три попытки украинских националистов взять объект под свой контроль. Результатами мужественных и слаженных действий вверенного старшему лейтенанту Иванникову подразделения стало уничтожение двух танков, трех БМП противника и до двадцати боевиков.
Решительные и самоотверженные действия Иванникова, а также профессионализм, героизм и высокий уровень боевой подготовки его подчиненных обеспечили полный контроль российских войск над переправой.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.