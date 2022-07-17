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Держать оборону: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих на Украине

00:00 17.07.2022
В ходе специальной военной операции на Украине военнослужащие ВС РФ проявляют личное мужество, профессионализм и верность долгу.
Держать оборону: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих на Украине
© Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют героизм, решительность и самоотверженность.

© Минобороны РФ

Ефрейтор Сергей Гугало

Батальонно-тактическая группа российских военнослужащих, в состав которой входил наводчик-оператор танкового взвода ефрейтор Сергей Гуало, вела ожесточенный бой с превосходящими числом украинскими националистами на подступах к одному из населенных пунктов.

Танковая рота украинских боевиков при поддержке пехоты, заняв выгодный рубеж, держала оборону населенного пункта. Действуя с составе экипажа танка, ефрейтор Гугало зашел во фланг танковой роте врага и внезапно атаковал ее. Застигнутый врасплох противник попытался перестроить боевой порядок для отражения атаки.

Быстро сориентировавшись в сложившейся обстановке, Сергей Гугало нанес три удара на упреждение по националистам из вооружения танка, уничтожив тем самым вражеский танк, одну БМП и часть пехоты боевиков, что способствовало успешному наступлению российских военных.

Несмотря на плотный ответный огонь, который вели украинские националисты, Гугало точным выстрелом уничтожил еще одну вражескую БМП и укрепленные позиции пехоты. Также в ходе боестолкновения ефрейтор Гугало ликвидировал не менее двадцати боевиков.

Благодаря проявленному мужеству и профессионализму ефрейтора Сергея Гугало российским военнослужащим удалось выполнить поставленную задачу и добиться полного освобождения населенного пункта.

© Минобороны РФ

Подполковник Сергей Салманский

Батальон подполковника Сергея Салманского в составе батальонно-тактической группы выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

На подступах к населенному пункту, оценив силы противника, Салманский принял решение об одновременном нанесении ударов по оборонительным рубежам врага с фронта и флангов в зоне ответственности батальона.

В ходе ожесточенного боя силами батальона подполковника Салманского в оборонительных порядках боевиков образовалась брешь. Минометные расчеты подразделения Салманского продолжили уничтожать оборонительные порядки украинских боевиков, что позволило обеспечить стремительное продвижение основных сил БТГ вглубь обороны противника.

В результате самоотверженности и умелых действий командира батальона его подразделение добилось превосходства над радикалами. В ходе боестолкновения за населенный пункт было уничтожено до пятнадцати единиц вражеской бронетехники и около ста пятидесяти боевиков.

Оставшаяся часть националистов была вынуждена покинуть укрепленные позиции и отступить.

Смелые и решительные действия подполковника Сергея Салманского обеспечили превосходство военнослужащих Вооруженных сил РФ в бою с превосходящими числом украинскими боевиками, что позволило успешно освободить населенный пункт.

© Минобороны РФ

Старший лейтенант Михаил Иванников

Подразделение под командованием старшего лейтенанта Михаила Иванникова получило задачу по удержанию под контролем понтонной переправы.

В ходе выполнения назначения старший лейтенант организовал эшелонированную оборону объекта. Осознавая высокую значимость переправы для оперативной и своевременной переброски наступающих подразделений российских войск, украинские националисты неоднократно предпринимали попытку овладеть переправой.

В ходе боестолкновений, несмотря на огневое воздействие боевиков, Михаил Иванников умело руководил подчиненными, передавал точные координаты местоположения врага артиллерийским подразделениям и авиации ВС РФ, при этом сам, находясь на передовой, проявлял упорство, бесстрашие и мужество в ходе боя.

Грамотные указания офицера позволили отразить три попытки украинских националистов взять объект под свой контроль. Результатами мужественных и слаженных действий вверенного старшему лейтенанту Иванникову подразделения стало уничтожение двух танков, трех БМП противника и до двадцати боевиков.

Решительные и самоотверженные действия Иванникова, а также профессионализм, героизм и высокий уровень боевой подготовки его подчиненных обеспечили полный контроль российских войск над переправой.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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