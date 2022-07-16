Более 5 тысяч человек пересекли границу России и Финляндии после ее открытия

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За день более пяти тысяч человек пересекли границу России и Финляндии, воспользовавшись возможностью без ограничений отправиться в соседнюю страну после двухлетнего перерыва. Накануне об этом рассказал глава пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф местным СМИ,

По его словам, такое число путешественников примерно соответствует доковидному трафику. Громофф также отметил, что около 60% пересекающих границу направлялись из России в Финляндию.

Россияне в основном ехали на отдых и за покупками. А вот граждане Финляндии отправились заправляться более дешевым топливом.

Напомним, что накануне Россия сняла ограничения на пересечение своей сухопутной границы, введенные в марте 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.