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Встреча на льду: в Липецке прошел матч в честь юбилея первой Суперсерии СССР-Канада

Виктория Ивашечкина
21:23 16.07.2022
В 1972 году за баталиями спортсменов следили по обе стороны океана.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Липецке звезды российской эстрады встретились на льду с прославленными хоккеистами.

Матч состоялся в честь пятидесятилетия первой суперсерии хоккейного противостояния сборных СССР и Канады. Перед началом игры открылся телемост с теми, кто живет за океаном - Филом Эспозито и Бредом Парком.

Игроки пообщались с бывшими соперниками - участниками легендарной советской команды - Александром Якушевым, Вячеславом Анисиным и Юрием Лебедевым. В сентябре 1972 года за их баталиями на льду следили по обе стороны океана.

Противостояние хоккейных команд СССР, а позже России, и Канады практически с самого начала носило принципиальный характер. В 1972 году страны организовали сразу восемь товарищеских матчей. Кубок Канады проводился вплоть до 1991 года.

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