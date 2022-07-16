Грузия получила статус партнера НАТО в операции в Средиземноморье

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НАТО присвоил Грузии статус операционного партнера в операции альянса по обеспечению морской безопасности в Средиземноморье «Морской страж». Об этом сообщил глава пограничной полиции МВД Грузии, генерал-майор Николоз Шарадзе.

Отмечается, что он заявил об этом в Поти на мероприятии по случаю празднования 24-летия со дня основания Службы береговой охраны страны. По словам Шарадзе, решение было принято НАТО после успешного прохождения тактическими подразделениями грузинской береговой охраны оценочной программы альянса, передает «Интерфакс».

Главной целью данной операции «Морской страж» является обеспечение безопасности на море и своевременное реагирование на угрозы.

«Указанная операция ориентирована на пресечение любых попыток, связанных с террористической деятельностью на море», - говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии.

Ранее сообщалось, что Грузия закупила у Соединенных Штатов в 2022 году дополнительную партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. На протяжении последних двух лет официальный Тбилиси активно реформирует собственные вооруженные силы, получив на эти цели финансовую поддержу от различных стран, включая Турцию, Францию и Литву.